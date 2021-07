Chiariello: "Ma dove sono questi giovani? Machach e Ciciretti sono ancora in ritiro, io mi vergognerei"

Nel corso di 'Tutti in Ritiro' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello si è scagliato contro gli esuberi del Napoli: "Il Napoli si trova a Dimaro con una squadra fantasma. A parte Elmas che è un classe ’99, ci sono Contini, Luperto, Palmiero, Tutino, Ounas, Machach, che sono sei giocatori del ’96. Hanno 25 anni, ma la smettiamo di parlare di giovani? A 25 anni di che giovani vogliamo parlare, a quell’età o sei calciatore o non lo sei, non è un’età da giovani! Solo in Italia si dice questa eresia, i giovani vanno dal 2000 in poi. Ci sono anche Ciciretti che ha 28 anni ed è vecchio, e poi che Folorunsho che ha 23 anni, ma dove sono questi giovani? L’unico è Gaetano che è un 2000, il resto sono un peso per il Napoli che deve piazzarli. Contini non ha mai giocato in Serie A, dicono tutti che è fortissimo, ma quando gioca sto ragazzo? Dobbiamo smetterla in Italia di dire che a 25 anni sono giovani, la massima maturità si esprime tra i 25 e i 28 anni, quindi non diciamo sciocchezze! Machach e Ciciretti sono ancora in ritiro col Napoli, io mi vergognerei a portarli ancora in ritiro".