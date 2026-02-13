Chiariello: "Manna, critiche ingiuste! Responsabilità hanno un solo nome"

Umberto Chiariello è tornato a parlare a Radio Crc e nel suo editoriale ha dichiarato: "Il problema è che si sta gettando fango sul Napoli. L’anello debole è diventato Giovanni Manna, che ha due colpe: è giovane, in un Paese per vecchi come l’Italia, ed è direttore sportivo in una stagione complicata. Si dice che sia incapace, che gli vada stracciato il tesserino. Io non ci sto a questo massacro di un giovane dirigente che lavora tanto e, a mio avviso, anche bene. I fatti dicono altro. Spinazzola a parametro zero era considerato finito, oggi è una colonna. Rafa Marin, talento cresciuto nella cantera del Real Madrid, non ha trovato spazio ma resta un prospetto importante. Buongiorno è stato voluto da Conte e trattato direttamente da De Laurentiis con Cairo, per cifre importanti.

Quando si è capito che Osimhen non sarebbe partito, Manna ha portato McTominay, uno dei giocatori più forti degli ultimi anni del Napoli. Ha portato Neres, ha lavorato su profili internazionali come De Bruyne e Højlund. E allora di cosa parliamo? Se esegue le direttive del tecnico è uno yes man; se non le esegue, fa di testa sua. Che cosa deve fare un direttore sportivo? La verità è che questi attacchi mi sembrano strumentali. Si prepara qualcosa che non mi piace. Alla fine il cerino rischia di restare in mano al più debole, Giovanni Manna. Le responsabilità hanno nome e cognome, nel bene e nel male: Antonio Conte. Sugli infortuni, sulla gestione della rosa, sulla pessima Champions, qualche risposta va data".