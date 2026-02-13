Schira: "Giovane strapagato, da 0 a 20mln con 3 gol? E Alisson non è pronto..."

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha commentato alcune delle mosse del ds Manna da quando è a Napoli: "Lucca è durato pochissimo, un gol e poi prestito al Nottingham. Beukema è diventato il quinto centrale, superato da tutti: Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e a un certo punto persino Olivera centrale nelle scelte di Conte. Segnale che quando peschi a Bologna o Udinese non sempre chi fa bene in provincia è pronto per un top club.

Operazioni migliori sono state quelle pescando da un grande club internazionale come il Manchester United: McTominay è stata un’intuizione strepitosa, così come Højlund sta facendo molto bene. Sulla bilancia va messo tutto. L’anno scorso Manna era da voti altissimi per lo Scudetto; quest’anno alcune mosse di mercato sono rivedibili, anche quelle di gennaio.

Alisson Santos è un buon giocatore, ma deve inserirsi, imparare la lingua, conoscere il nostro calcio. A gennaio forse era meglio andare su un usato sicuro. Su Giovane ho perplessità: il Verona lo prende a zero, sei mesi dopo venti milioni per tre gol e quattro assist sono tanti. È stato strapagato in un ruolo dove il Napoli ha già tanti esterni mancini offensivi: Politano, Neres, Vergara, e altri. Cinque giocatori in quella porzione di campo sono troppi".