Auriemma: "Senza Scudetto, stagione di Conte sarebbe fallimentare"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto attraverso i propri canali social: "Stavo rileggendo un po’ di dati per capire come denominare o classificare questa stagione del Napoli e il riepilogo, soprattutto la sintesi, è questa: se il Napoli non riuscisse a vincere lo Scudetto, cosa che ritengo complicata al momento ma tutto è possibile, la stagione di Antonio Conte sarebbe fallimentare. Sì, di Antonio Conte, non del Napoli.

Bisogna distinguere le due cose, perché il Napoli ha fatto tutto ciò che Conte chiedeva: i calciatori presi la scorsa estate, diciamo otto su nove, perché il nono lo aveva già preso Aurelio De Laurentiis mettendo sotto contratto De Bruyne, per una spesa totale di circa centocinquanta milioni di euro. Ma il Napoli non ha speso centocinquanta milioni per rifondare la squadra, li ha spesi per rinforzarla: servivano alternative ai titolari che giocavano sempre e che avevano vinto lo Scudetto pochi mesi prima dell’inizio del ritiro, cioè a maggio.

Centocinquanta milioni per nove calciatori complessivi. Ma il discorso che fa sorridere, e anche arrabbiare, è che l’acquisto più importante di questa stagione non fa parte di quei nove: è un ragazzo extra che si chiama Antonio Vergara, il decimo acquisto del Napoli, ma non rientrava nel piano iniziale".