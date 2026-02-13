Voto alla stagione? Del Genio: "4 senza Champions, sarebbe gravissimo per futuro"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio: "Sarebbe bassissimo, 4 il voto, se non si va in Champions, nonostante la Supercoppa. Sarebbe una stagione negativa con proiezione sul futuro ancor più negativa. Invece se vai in Champions le prospettive cambiano e quindi farei 7 come voto. Ma comunque non dimentico i tanti infortuni e alcuni episodi arbitrali".

