Alvino: "Conte, chiacchiere per nulla. Tutti pronti ma nessun provvedimento!"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino su Radio Crc nel suo consueto editoriale a inizio trasmissione ha dichiarato: "Maradona tutto esaurito per Napoli-Roma, una partita importante per la classifica, c'è voglia di battere di nuovo la Roma. Sarà Gasperini contro Conte. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita che il Napoli può e deve vincere. Il Napoli fa la conta come al solito e c'è anche da capire le condizioni di Beukema che potrebbe essere recuperato, e poi le condizioni di McTominay.

Ogni volta che pensiamo che un giocatore è recuperato succede qualcosa quindi evitiamo. Referto arbitrale? Tante chiacchiere e discussioni per nulla. Nessun provvedimento per Conte a dispetto di quelli che avevano immediatamente innescato l'attacco mediatico. Già avevano messo su la prova televisiva, l'audio etc perché Conte è l'allenatore del Napoli, poi però quando bestemmia Lautaro non c'è un solo giornale che si indigni e nessuno in tv ne parla. Poi parla Conte e invece tutti ne parlano, che vergogna".