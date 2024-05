Chiariello: "Manna ha parlato con ogni calciatore. E primo segnale: non c'era ADL!"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale parlando anche della giornata di ieri e delle prime manovre del Napoli

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale parlando anche della giornata di ieri e delle prime manovre del Napoli: "Manna s’è presentato non con ADL, ma con Chiavelli. Io ho avuto modo di conoscerlo, viene definito l’uomo dei conti ma è molto di più, è un vero e proprio manager di società, di grande spessore, riservato, razionale, uno degli artefici dei successi del Napoli ed il braccio destro da sempre di ADL. Gode della massima fiducia del presidente, io ho stima di lui, ma naviga nell’ombra, non ha mai voluto farsi vedere, apparire, ieri in segno di discontinuità col recente passato non s’è presentato De Laurentiis ma Chiavelli con Manna, sono stati lì ben 9 ore parlando con i calciatori singolarmente, uno ad uno.

Invece non so del rumors riportato dalla Gazzetta dello Sport sui senatori che pare abbiano espresso la preferenza per Conte, al punto da portare ad un dietrofront con Manna in pressing. Io non so se è vero, ne sarei contento, riporto in questo caso, ma Conte pur essendo il mio preferito non sarei scontento della scelta Gasperini al di là di come finirà stasera, non si è perdenti o vincenti per una partita dopo aver preso una squadretta e averla fatta diventare uno squadrone, col gioco sempre in avanti, farebbe impazzire i napoletani. Addirittura due finali quest’anno, con la qualificazione Champions, sopra squadre più importanti come Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, quindi di cosa parliamo, ben venga Gasperini, poi se si rilancia per Conte ancora meglio. Pensiamo positivo, basta con questa storia o Conte o morte. Resta il mio favorito, hanno cambiato idea? Manna mi dicevano fosse il primo sponsor di Conte. Vediamo. Ma Gasperini non è un pensiero solo di oggi, ormai manca poco, siamo vicini e vedo segni importanti di discontinuità, l’arrivo per tempo del nuovo ds, accompagnato da Chiavelli e che per fine maggio si sceglierà l’allenatore. Al di là delle parole discutibili di ADL contano i fatti e speriamo che questi segnali porteranno ad altri fatti positivi, ma basta disfattismo”.