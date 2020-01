Chiariello: "Manolas delusione rispetto alle aspettative, si salvano in due..."

Umberto Chiariello, nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, ha dato le personali pagelle al Napoli dopo la sconfitta contro l'Inter: "Non do 4 a Meret, non dimentico che Meret prima della papera aveva mostrato di essere un portiere importante. Errore clamoroso e grave, ma non mi sento di condannarlo, cosi come Di Lorenzo. Condivido la scelta, Luperto non può giocare contro Lautaro e Lukaku, c'è una differenze di fisicità enorme. Manolas doveva essere il perno della difesa, ma ha fatto una partita pessima, le sue letture sono ignoranti. E' un difensore vecchio stampo, ruvido, gran qualità nell'uno contro uno, ma dal punto di vista tattico e tecnico un giocatore molto modesto, una gran delusione rispetto alle aspettative. Hysaj ha sbagliato sul primo gol ma la sua discreta partita l'ha fatta, così come Mario Rui. Allan e Fabiàn, lo spagnolo gioca in un ruolo che non è suo, si adatta male, mentre Allan era spento di fronte alla fisicità degli interisti, era opaco. Quando non gioca per due-tre, il Napoli ha difficoltà. Zielinski ha fatto una partita degna di nota, merita 6.5, cosi come lo merita Milik, ha fatto un gol da centravanti e mi piace molto. Callejon è un ex giocatore da qualche partita a questa parte, ma è una quesitone mentale e non fisica. Non do la sufficienza ad Insigne ma non è stato tra i peggiori, anche se non è mai determinante, non ha fiducia in se stesso e non la dà ai compagni".