Chiariello: “Mario Rui rischia come Demme. Conte terrebbe Natan, ma Jesus non ha offerte”

vedi letture

"La preoccupazione è d'obbligo, il summit ADL-Conte è dovuto, bisogna accelerare per dargli la squadra più completa se non al 100%".

Nel corso di Radio Crc è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello parlando dell'attualità in casa Napoli: "Mi fido di Conte che vorrebbe anche tenere Natan, ma Jesus non ha offerte e forse potrebbe partire Natan. Mario Rui può fare la fine di Demme, finendo fuori lista, Zerbin può andare a Monza, Gaetano deve andare di corsa a giocare a Cagliari, ci sono giocatori che bloccano la lista e rischiano di restare fuori.

La preoccupazione è d'obbligo, il summit ADL-Conte è dovuto, bisogna accelerare per dargli la squadra più completa se non al 100%. Conte non ha fatto il pazzo come molti ritengono, ha detto la verità, anche se sui 12 che mancano sulla rosa Scudetto 8 sono ininfluenti, certo mancano Zielinski, Kim, Osimhen, ma l'ossatura è rimasta e va migliorata. Le parole di Conte sono sagge, non polemiche, Manna è consapevole che dice il vero, non vedo polemiche, ma bisogna accelerare".