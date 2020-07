Chiariello: "Napoli eclissato a causa di Ancelotti, il 'Re Sola'..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “I conti non tornano. 9° scudetto consecutivo alla Juventus con un cammino lento e pacato, ma il mondo intorno a lei frana: l'Inter di Conte, la Lazio che finisce quasi a botte negli spogliatoi. La Juve ride e sorride, con Sarri che vincerà il primo scudetto senza convincere nessuno. Napoli eclissato per colpa del "ReSola", Ancelotti che ha distrutto un girone d'andata. Dovremmo avere grossi rammarichi pensando a ciò che sarebbe potuto essere, ma che non sarà. La Juventus peggiore di sempre vince facile, dovremmo pensare a che prodotto stiamo vendendo in Italia".