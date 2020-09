Chiariello: "Napoli era considerata società modello, mai c'è stata questa confusione..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Tanta confusione. Mai il Napoli si è trovato con giocatori a scadenza così prossimi, anzi, era considerata una società modello, ciò che è successo in un anno e mezzo, non lo so, ma sicuramente è negativo. Perso Callejon a parametro 0, da lì si naviga a vista. Manca un centrocampista ed un terzino sinistro, poi il Napoli è completo".