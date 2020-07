Chiariello nauseato da Giua: "Scarsissimo, non c'è nessuno dei 2 rigori!"

"Mi interessa poco perché è una gara insignificante, ma li ho rivisti 12 volte e non c'è nessuno dei due rigori. E' così, punto. Giua è scarsissimo, uno così qualche anno fa la serie A l'avrebbe vista solo pagando il biglietto...", così il giornalista Umberto Chiariello nel corso di Canale 21 in merito all'arbitraggio di Giua, già protagonista in Napoli-Lecce con un rigore netto negato a Milik rifiutandosi di andare al VAR.