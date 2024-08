Chiariello: "Neres ciliegina sulla torta. Forse manca anche un quinto..."

vedi letture

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione In Ritiro Con Te, è intervenuto Umberto Chiariello: "Dobbiamo portare pazienza. Vi invito tutti ad una grande pazienza. Lo so che quando si arriva intorno al 7 agosto, con la Coppa Italia alle porte e il campionato a poco più di dieci giorni, c’è preoccupazione. Indubbiamente c’è preoccupazione. La squadra è incompleta, manca il centravanti, perché la paura di tutti, confessiamolo, l’ha espressa il professore Trombetti: che la belva in gabbia non la si tiene più. La belva in gabbia è Antonio Conte – senza denigrazione o disprezzo – perché non le manda a dire, nella sua storia.

Lo sappiamo: è successo alla Juventus, all’Inter, è storia. Antonio Conte vuole vincere e l’ha detto anche in conferenza stampa, non ha pazienza. Sa che questo è un anno di ricostruzione, quindi non vincere lo può ancora accettare, ma solo perché è un anno di rilancio per poi vincere che è il suo obiettivo. Questo è il motivo per cui i napoletani sono impazziti per lui ed è questo il motivo per cui gli si da credito. “Il tempo passa e Conte non starà ancora zitto per molto tempo”, questo pensano in molti. La faccenda Lukaku-Osimhen sta prendendo pieghe non previste. Nessuno immaginava uno stallo così prolungato, ma nel frattempo qualcosa si sta muovendo.

Lindstrom e Ostigard sono usciti, entro questo fine settimana escono Gaetano e Cajuste, Mario Rui è stato mandato a cercarsi squadra, uno degli eroi veri dello scudetto, ma dovrebbe salutare. Chissà che non uscirà uno tra Natan e Juan Jesus, poi c’è Cheddira che ha tante offerte. Nel frattempo, Gilmour e Brescianini sono sull’uscio, David Neres potrebbe essere la ciliegina sulla torta e Lukaku resta in attesa. Sono convinto che servirebbe ancora un quinto sulle fasce. Queste operazioni sono sganciate da Lukaku e Osimhen, bisogna racimolare soldi e investire ancora una cinquantina di milioni. Questo è il vero dato del mercato del Napoli che, se vuole accontentare il suo allenatore, deve avere la capacità di anticipare le risorse. Quando dico che i soldi ce li abbiamo solo noi, non faccio altro che dire la sacrosanta verità".