Chiariello: "Nessun rifiuto, il Napoli vuole vendere subito Osimhen ma servono garanzie!"

Il giornalista Umberto Chiariello su Radio Crc ha detto la sua sulla vicenda Osimhen nel suo 'Punto Chiaro': "Le clausolepermettono alle società di acquistare un calciatore, in questo caso Victor Osimhen. Il Napoli o qualsiasi altra squadra non possono rifiutare e in questo caso il Napoli lo venderebbe molto volentieri, si toglierebbe questo bubbone. Il Galatasaray in questo caso non ha pagato la clausola, ma ha solo offerto il valore di essa al Napoli perché i soldi gli mancano ed ecco il motivo per cui il club viene a trattare direttamente in Italia. Tutto perché cercano di capire se si può dilazionare il pagamento, ma di fatto non stanno pagando la clausola rescissoria.

Il Napoli non ha rifiutato assolutamente nulla, anzi sta andando anche verso il club turco accettando il pagamento a rate, ma si esigono garanzie bancarie visto che per un giocatore dell’Hannover di 3mln di euro è dovuta intervenire la Fifa. Il giornalista nigeriano Buchi Laba, ha detto: che il Napoli ha pregato Osimhen di rimanere facendo disinformazione perché il Napoli sa benissimo che Victor non sarà parte di questa squadra. Anzi, quello che so io non vede l’ora di venderlo, poi se in Arabia o in Turchia sempre 75 milioni nelle casse dovranno entrare.

Può darsi che la trattativa salti, ma De Laurentiis non abbassa le pretese della clausola, il prezzo potrà solo aumentare una volta concluso il periodo della clausola. Sono obbligatori i 75 milioni e una fidelussione bancaria e Osimhen puoi prendertelo anche domani mattina. Questa situazione mi ricorda quando il Napoli prese Maradona dove ha avuto bisogno di una mano dal Banco di Napoli dove ci perse il lavoro anche il direttore di banca. Basta con questa disinformazione, il fatto che il Napoli non voglia vendere ai turchi è una balla clamorosa".