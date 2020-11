Chiariello: "Non avrei fatto parlare De Laurentiis in Corte d'Appello"

Nel corso di 'Super Sport 21', il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 la sentenza della Corte d'Appello della Figc: "In caso di ricorso al Tar il Napoli potrebbe richiedere un risarcimento milionario, sia per la possibile perdita della qualificazione in Champions League, sia per il danno d'immagine per via dei termini molto pesanti utilizzati nel comunicato da parte della Corte d'Appello. Io non avrei fatto parlare De Laurentiis durante il dibattimento, lui è un ottimo oratore e si sa benissimo difendere da solo, ma far intervenire un presidente potrebbe essere un boomerang. Su questa sentenza ho due pensieri, il primo è che forse la strategia di Grassani non è stata perfetta, il secondo è che sia una sentenza politica e questo può essere anche peggio".