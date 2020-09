Chiariello: "Non c'è progetto per riaprire gli stadi, dirigenti sportivi non hanno fatto nulla..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Il confronto tra Zazzaroni e Bertolaso è stato fondamentale. I nostri dirigenti sportivi sono bravi in una cosa: piangere, oltre a lamentarsi non hanno fatto nulla. Non c’è un progetto per la riapertura, presentato al Governo. Invitiamo Gravina a farsi carico di sollecitudine per un progetto da presentare al Governo, a Spadafora, Speranza e gli organi competenti. C’è un’istituzione, Sport e Salute che ha tolto autonomia al CONI e dovrebbe occuparsi di ciò che dicono nel nome: non fa nulla, non ha un progetto per stabilire le modalità operative su come ripopolare i palazzetti, le piscine, gli impianti sportivi".