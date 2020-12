Chiariello non ci sta: "Perché Demme fuori? Elmas è il sostituto di Insigne e Lozano rende a destra!"

Nel corso di 'Campania Sport' in onda su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli all'Olimpico: "Demme era in campo con Roma, Crotone, l'Inter, stasera perché non l'ha messo in una gara decisiva? Lozano poi rende a destra dove va via in velocità, rende il doppio rispetto a sinistra dove converge e viene fermato dal mediano, Elmas è il sostituto di Insigne a sinistra e Politano è determinante nell'ultima mezz'ora. Poi serviva Manolas sulla velocità di Immobile! Questa era la formazione!"