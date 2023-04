Chiariello: "Oggi può succedere una cosa importantissima. Giuntoli ha chiuso colpo da fenomeni"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "La Juventus è andata a caccia di nomi importanti, l'Inter ha riportato Lukaku in Serie A, il Milan ha investito su un talento giovane che finora si è mostrato un bidone. A fare da contraltare a questi club, c'è stata la Roma che ha speso 7 milioni e solo parametri O. Il Napoli, dato tra 5° e 7° posto ha dimostrato che le cose non sono andate così. scovare Kvara a 10 milioni è stato un colpo fortunato, ma da fenomeni, scovare Kim è stato un altro colpo, così come Simeone, Raspadori, un buon Olivera e Gollini. Chi sta in testa alla classifica, Napoli e Lazio, lo sono attraverso il gioco. Alle 19 si gioca, dopo il Napoli c'è lo scontro diretto Lazio-Juventus, Sarri maniaco della fase difensiva, Allegri un difensivista.