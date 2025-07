Longhi: "Il Napoli sarà primo attore in campionato, visto le crepe dell'Inter?"

Bruno Longhi, voce storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è in fase progressiva: conferma l'allenatore, parte con lo Scudetto, e in più sta migliorando notevolmente la rosa. Questo la dice lunga su quello che sarà il palcoscenico del prossimo campionato: il primo attore sarà il Napoli. Nell'Inter si stanno evidenziando delle crepe che non sono di ieri, ma probabilmente vengono dalla finale di Champions League e dall'addio di Simone Inzaghi in poi.

L'Inter dà l'idea di annaspare, non dà la sensazione di avere le idee chiare sul futuro. Non puoi pensare di lottare con il Napoli con i giovani, devi mettere in campo almeno quelli degli ultimi anni. Milan? Ha ceduto Reijnders e quasi ceduto Theo Hernandez, non ha ancora preso nessuno. La Juventus deve affrontare il caso Vlahovic. Queste tre sono le squadre che hanno vinto più Scudetti, ma il Napoli gode di miglior salute. Noa Lang? Ho avuto modo di vederlo nel PSV, è uno che fa davvero la differenza. Ha quel dribbling in più, è un passo avanti agli altri. È uno di quei giocatori che fa cose che agli altri non riescono".