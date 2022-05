Chiariello: "Ora agli sciocchi che gridano 'Vesuvio lavali col fuoco' serve l'aiuto del Napoli

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto col suo consueto editoriale

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto col suo consueto editoriale: "Ora dico ai napoletani di guardare a Salerno cosa sta succedendo. Un Arechi che è un muro, forse la cosa più bella della stagione è il pubblico salernitano. A Napoli con la Roma in una partita ancora per lo scudetto solo 32mila persone. Nicola prende una squadra ormai morta e la porta al miracolo possibile, perché ha Empoli e Udinese, il Cagliari ha l’Inter alla prossima e il Napoli, se fa il suo dovere e lo deve fare, deve battere Genoa e Spezia dando una mano ai salernitani.

Apro una parentesi, che riguarda quei salernitani sciocconi che vituperano Napoli e che gridano ‘Vesuvio lavali col fuoco’, ricordatevi che il presidente che vi ha salvato è napoletano e che ora vi serve l’aiuto del Napoli. Invece di essere uniti qui al sud, usate questo campanile in maniera distorta per offendere la stella polare per tutto il meridione che è Napoli. Non è diretta a Salerno, città civilissima, ma a quelli che continuano ad avere questo provincialismo becero e basso di voler sempre distinguersi da Napoli. La Salernitana è nel nostro cuore e si deve salvare e avrà anche l’aiuto del Napoli, perché è giusto così. Smettetela di dire che adesso arriverà Castellini in porta e salverà il Genoa".