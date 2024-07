Chiariello: "Osimhen ingestibile, dopo quattro anni siamo anche un po' stanchi"

Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto a Tv Play, ha commentato il mercato del Napoli: "Un minuto dopo che Osimhen esce dalla porta azzurra c'è già con la valigia pronta Lukaku. Non dovrebbero esserci sorprese in tal senso. Il belga mi piace moltissimo, non molto. Partiamo da un presupposto: nessuno è forte come Osimhen tranne Kane, Haaland e poi c'è Lautaro che è un altro top assoluto.

Detto questo, Osimhen è anche il più ingestibile di tutti e dopo quattro anni di Napoli siamo anche un po' stanchi. Di tutti gli altri, l'usato sicuro migliore al mondo è Lukaku. Dei giovani mi piacevano Zirkzee e Sesko. Non mi convincono i vari Dovbyk e David".