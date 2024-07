Chiariello: "Osimhen pensa solo ai soldi, se non si accorda col Psg va sicuro in Arabia"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto a Tutti in Ritiro e ha svelato alcuni retroscena di calciomercato sul futuro di Osimhen: "Il suo agente Roberto Calenda è a Parigi per chiudere l'accordo per lo stipendio. Poi servirà l'offerta del Psg al Napoli per il cartellino del giocatore. Ma se Calenda non ottiene l'accordo col Psg, deve portarsi il giocatore in Arabia tanto Osimhen pensa solo ai soldi. Di questo ne sono certo. O Parigi o l'Arabia. Non c'è dubbio. Ma va via".