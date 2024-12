Chiariello: "Ottimista sul centro sportivo, ADL vuole mettere la prima pietra a fine stagione"

Se vogliamo un Napoli più forte, però, il processo passa attraverso la patrimonializzazione delle strutture così come il progetto di uno stadio nuovo.

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Torna sempre la questione dello stadio mentre passa in secondo piano quella del Centro sportivo. Sembra che si sia abortita l’idea sul centro sportivo. Non dobbiamo fare l'errore di pensare che il rinnovo al centro sportivo di Castel Volturno segnò la fine del progetto. Il Napoli non è in affanno. Sono ottimista Il Presidente De Laurentiis così come tutta la società vogliono mettere la prima pietra alla fine di questa stagione.

Sono state monitorate quattro situazioni e sono tutte subordinate alla situazione legata alla realizzazione dello stadio. L’occasione di Pietrarsa ha suscitato grande interesse. Credo che De Laurentiis stia pensando anche alla zona di Napoli Est per la realizzazione dello stadio. Sul centro direzionale non credo che un progetto sia realizzabile poiché De Laurentiis è arrivato troppo tardi. Sul piano societario si sono mossi velocemente il Napoli Basket. A dir la verità, però, non ho mai pensato personalmente ad uno stadio al Centro Direzionale. Ho pensato fortemente al Rione Luzzatti, a Ponticelli e a Napoli est.

Punterei sullo stadio di Ponticelli. Il Napoli è nato in quelle zone. il Napoli è la prima società d'Italia ad avere avuto uno stadio di proprietà nel 1929. Oggi non esiste più lo stadio Vesuvio poiché è stato abbattuto e bombardato. Tornare alle origini è uno sguardo verso il futuro. Sono convinto che anche Diego Armando Maradona vorrebbe lo stadio nuovo del Napoli. Secondo voi non sono affezionato allo Stadio San Paolo? Lì ho vissuto la mia gioventù e tutte le volte che ho gioito e pianto con Sivori. Io ho rispetto dei nostri ricordi.

Voi capite le potenzialità di uno stadio nuovo? Pensate al futuro e pensate al bene del Napoli, se siete tifosi veri. Volete il Napoli come la Roma? Chi ama il Napoli non può essere miope. Il futuro è fatto di diversificazione e di incassi e merchandising. Dovete decidere se vogliamo che questa città faccia un passo in avanti decisivo così come è successo a Torino, Udine, Bergamo e Madrid".