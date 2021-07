Chiariello: "Per Koulibaly temo il Real Madrid, Ancelotti è l'unico pericoloso"

Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Secondo me c’è uno solo che è veramente pericoloso per Koulibaly, a parte il solito Psg che può comprare chi vuole, si chiama Carletto Ancelotti. Se infatti dal Real Madrid va via Varane, dopo che è andato via Sergio Ramos, non hanno con Alaba, Militao, Nacho e Vallejo una difesa così forte. Ancelotti, che ha allenato Koulibaly, aspetterà il momento giusto per piazzare il colpo, per questo temo il Real Madrid. E’ purtroppo un mercato che si fa solo sulle date di nascita, pensate che il centrale del Bryghton Ben White, solo perché ha 22 anni l’Arsenal l’ha pagato 58mln di euro. Koulibaly vale solo 30mln? White deve andare dal centrale del Napoli a chiedergli di allacciargli le scarpe!”