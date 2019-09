Chiariello perplesso: "Come si fa a dire che si è cambiato modulo? E' solo 4-4-2!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore del programma: "Nella mia carriera da giornalista, avevo un'agenda color corallo in cui c'era tutto lo scibile calcistico di cui ero dotato. Su un foglio scrivevo le formazioni, sapendo anche in anticipo come si sarebbero schierate le squadre. Era un calcio facile. Poi è arrivata la zona mista, con Bearzot, poi la zona pura con i vari schemi di gioco e moduli. Lì ho visto cose inenarrabili. Ma come si fa a dire che giocano con il 433 se non si conosce la fase difensiva? Ancelotti, infatti, ha chiarito che il Napoli in fase difensiva fa solo 442".