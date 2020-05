Chiariello: "Potremmo giocarci subito un trofeo contro Sarri-Higuain, come un giallo di Agata Christie"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Questo Napoli vedrà subito la Coppa Italia, il 17 Giugno potremmo essere attaccati al televisore per vedere Napoli-Juventus. Potremmo giocarci un trofeo contro Sarri e Higuain, il calcio è bello per questo: un romanzo che diventa un giallo col colpo di scena che neppure Agatha Christie avrebbe saputo individuare. Si riparte subito con una sola idea in testa: vincere".