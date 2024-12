Chiariello punge la Juve: "McTominay 30mln e Koopmeiners 60, oggi chi prendereste?"

vedi letture

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Le dichiarazioni di Conte coincidono perfettamente con la realtà. “Non sentiamo la pressione” ha detto. Il Napoli non sente la pressione e vince 1 a 0, sapendo gestire il minimo risultato. È un atteggiamento da grande squadra. Essere primi non preoccupa, la squadra sa sempre cosa fare e come fare e non perde la testa. Ci sono giocatori validi in campo come McTominay e Lukaku.

Davvero giochiamo male? Non mi sembra. McTominay è stato dominante. Lukaku e Kvaratskhelia sono stati incisivi. Lukaku ha fatto una buona prova e risponde a chi dice che è una palla al piede del Napoli. Conte dice anche di non essere mai contento e ne abbiamo avuto la prova. Lo scozzese non era protagonista in Inghilterra, adesso la storia è cambiata. Tra lui e Koopmeiners che è costato 60 milioni, chi vi prendete?

Antonio Conte dice anche che possiamo dare fastidio e inizia ad intravedere la squadra da scudetto. Oggi l’Atalanta è più forte, domani potremo essere più forti noi. È un work in progress. Oggi possiamo dire che il Napoli è iscritto alla corsa scudetto poiché è migliorato e sta migliorando e se non guardiamo solo il risultato possiamo essere soddisfatti. Il percorso di questo Napoli si sta compiendo. Il Napoli di Torino è una squadra che può lottare per lo scudetto. Adesso ci vogliono le controprove. La partita contro la Lazio sarà un’utile controprova".