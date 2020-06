Chiariello: "Questo ADL 2.0 mi piace molto di più! E' uno dei più lucidi"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Ogni giorno le notizie che la stampa pone in essere sul Napoli, sono tutte concentrate sui rinnovi e l'attaccante. Nel Napoli vige una regola: uno esce, uno entra. Tutto ruota attorno a Milik, molto probabilmente in uscita, perché in scadenza nel 2021. Hysaj ha già fatto sapere che non rimarrà, tramite il suo agente, inutile provare a rinnovare. Su Callejon ci sono spiragli dell'ultimo momento, uno come lui non lo si trova in giro facilmente, un calciatore importante. De Laurentiis si sta avvicinando alla squadra, chiuderà i rinnovi a breve, mi sembra uno dei più lucidi. Mi sembra di vedere un De Laurentiis 2.0 che mi piace molto di più"