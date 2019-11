Chiariello: "Riunione tra Rizzoli e allenatori ha creato tanta confusione. Torniamo a quando c’è fallo di mano, è rigore"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “La riunione tra Rizzoli, capo tecnico degli arbitri, e gli allenatori è finita con un franco confronto, ma anche con tanta confusione in più. Per esempio, il rigore su Zielinski in Fiorentina-Napoli, entra in discussione. Montella e Pradè hanno detto: “Quel ricordo non l’avrei dato”. Oggi gli arbitri sono quasi alchimisti, addirittura i quotidiani di oggi da una spiegazione su come si muovono le braccia…stiamo arrivando alla pietra filosofale. Vogliamo tornare al pane e salame e quando c’è fallo di mano, è rigore punto e basta?”.