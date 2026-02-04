Schira: "Senza infortuni, oggi Vergara sarebbe in prestito altrove"

Offerta super dalla Premier per Vergara, ma il Napoli ha rifiutato. Lo riporta Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube con tutti gli aggiornamenti: "Può cambiare la storia della stagione del Napoli anche un ragazzo di nome Antonio Vergara, perché i talenti italiani ci sono, giovani bravi ci sono. Certo, alzi la mano chi pensa che Vergara, senza le catastrofi di infortuni, avrebbe avuto spazio al Napoli. Io ve lo dico, sono un grande estimatore di Antonio Conte, ma un difetto che ha è la difficoltà a puntare sui giovani.

Per fortuna del Napoli e del calcio italiano, Rino Gattuso ha mandato un osservatore a seguirlo dopo la gran partita Napoli-Chelsea. Vergara ha fatto un altro partitone da sette e mezzo in pagella e ha segnato ancora, quindi Gattuso e la Nazionale stanno pensando a lui, potrebbe essere una sorpresa tra le chiamate per i play-off di fine marzo.

Vergara ha ricevuto un’offerta importante l’ultimo giorno di mercato dal Tottenham, pronto a pagare 20 milioni, ma De Laurentiis ha detto no: per noi è incedibile. Vergara rappresenta il presente e il futuro del Napoli. Questa è la dimostrazione di come in pochi giorni si possa cambiare tutto: fino a metà gennaio non giocava, poi titolare col Sassuolo, sempre migliore in campo, cambia la sua vita, la sua carriera e la stagione del Napoli. Senza infortuni oggi sarebbe in prestito".