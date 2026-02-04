Insigne: "Napoli? C'è stato un contatto e per tornare avrei giocato anche gratis"

vedi letture

"Sono strafelice di essere qui, avevo avuto altre proposte, ma ho fatto una promessa al presidente. In Serie B sarei venuto solo a Pescara. Questa squadra mi ha lanciato nel grande calcio e ora voglio regalare la salvezza". L'attaccante Lorenzo Insigne in conferenza stampa ha parlato così del suo ritorno nella piazza a cui lo legano i dolci ricordi della promozione in Serie A sotto la guida dei Zdenek Zeman.

Spazio poi all'ipotesi di un ritorno al Napoli, il club della sua città dove è cresciuto e ha giocato per un decennio (122 reti in 434 presenze) vincendo due Coppa Italia e una Supercoppa: "C'è stato un contatto e avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis, ma non se n'è fatto nulla". L'esterno offensivo classe '91 si sofferma poi anche sulla sua condizione: "Fisicamente sto bene, mi sto allenando con la squadra e seguo una tabella personalizzata. - spiega Insigne svelando un retroscena - Vi racconto una cosa: con il Mantova Gorgone mi ha chiesto anche solo 10 minuti ma non volevo rovinare tutto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi"