Chiariello: "Siamo forti! Ounas in più e soprattutto Spalletti per Gattuso..."

"Chiuso finalmente il mercato: Petagna resta. Non è partito nessun big e c’è un Ounas in più. Anguissa per Bakayoko, Malcuit per Hysaj, Juan Jesus per Maksimovic, Marfella per Contini. Ma soprattutto Spalletti per Gattuso. Che fa tutta la differenza del mondo. Siamo forti, al netto del TS", questo il commento del giornalista Umberto Chiariello su Twitter in merito al mercato del Napoli