Chiariello: "Solo gli stadi restano chiusi tra assembramenti generali, controsenso senza precedenti..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Il Covid non è terminato, ma dati gli assembramenti generali, solo gli stadi sono chiusi: un controsenso senza precedenti. La stagione non si è ancora chiusa, ci sono le competizioni europee, polemiche infinite, tanti temi sul tavolo per non far scemare l’interesse sul calcio in un agosto che si prospetta molto caldo".