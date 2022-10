Chiariello: "Spalletti può ripercorrere la strada di Pioli, ma a Roma c'è uno snodo"

"Spalletti, nella graduatoria europea dei tecnici, è molto ben considerato, ma deve scalare ancora molte posizioni".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il Napoli sta rinnovando Lobotka fino al 2027, uno dei pilastri di questo Napoli. Quando arrivò ha avuto anche problemi fisici, ha fatto più tribuna e panchina che campo. Con Gattuso arrivarono lui, Rrahamani, Politano, Petagna e Demme che fu pagato la sua metà e giocò tutte le partite. Si accusò Giuntoli di aver preso giocatori inutili, quando hanno avuto modo di dimostrare il loro valore è stato rivalutato: oggi Giuntoli viene santificato per aver preso Kvara. Lobotka fino al 2027 è un dato importantissimo da cui partire. Guardando i quotidiani, l’Inter sta cercando acquirenti con una valutazione fatta da Zhang di 1,2 miliardi. Lui vuole assolutamente rimanere, pensa ad una multiproprietà stile Chelsea, ma in questo momento l’Inter ha 13 calciatori su 23 in scadenza di contratto. Lavorare con uno spogliatoio del genere, con Skriniar che deve rinnovare ad una cifra di 6,5 milioni all’anno, vuol dire avere qualcosa che abbiamo già visto a Napoli: una polveriera, un nido di scontenti. Forse anche per questo l’Inter si è attardata ed ha già fatto 10 sconfitte.

Perché quest’anno le cose a Napoli vanno meglio? È più forte di quello degli anni passati? Non sono in grado di dirlo, ma so solo che è tutto cambiato perché nessuno è a scadenza, fuorché Meret che ha firmato poco tempo fa. A Napoli sono tutti sul pezzo, tutti sereni, con gli stipendi concordati e senza nessun problema: è questa la svolta di quest’anno. Spalletti, nella graduatoria europea dei tecnici, è molto ben considerato, ma deve scalare ancora molte posizioni perché tra i primi 5 ci sono, in ordine, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Klopp, Antonio Conte, ed al quinto Stefano Pioli. Spalletti può ripercorrere la strada di Pioli, se quest’anno riuscirà a seguire quanto sta facendo adesso, può diventare uno dei tecnici più forti d’Europa. C’è un ma: domenica a Roma c’è uno snodo, nella peggiore delle ipotesi tutto quanto fatto verrebbe nuovamente mischiato in un grande calderone. Spalletti ha dato ben 48 ore di stacco mentale dal calcio, oggi si torna a lavorare e si saprà se Anguissa può essere preso in considerazione per domenica. Chi ha parlato di ‘bancarella del torrone’ può fare un passo indietro e cominciare a vedere che questa società è all’avanguardia".