Chiariello sta con ADL: "Passione uccisa da un arbitro protagonista!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, Umberto Chiariello si è espresso così sui fatti di Napoli-Atalanta: “Condivido le parole di Aurelio De Laurentiis a tutela di una società come il Napoli. Avevo detto che dopo la partita con la Fiorentina, si sarebbe fatta difficoltà a concedere agli azzurri un calcio di rigore. La passione è stata uccisa da un arbitro che ha voluto fare il protagonista. La Juventus ha rubato in senso sportivo la partita col Genoa. Non è possibile che ci sia l’impunibilità di chi è a capo di una setta, come quella degli arbitri, e non è possibile che si mandi uno sprovveduto come Giacomelli per il match clou della giornata”.