Chiariello su Allan: "Soldi trovati a terra! Un miracolo queste cifre, era scomparso!"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 dell'imminente addio del centrocampista brasiliano: "Allan è un campionato e mezzo che ha giocato poco e niente. Dallo gennaio dello scorso anno con il Napoli di Ancelotti, che finì secondo staccatissimo, al pessimo campionato di quest'anno dove addirittura non è stato titolare. E' quindi un giocatore scomparso letteralmente, anche dal mirino della sua nazionale. Nel frattempo è arrivato ad avere 29 anni e nei parametri di mercato alcuni valori sono fondamentali: il rendimento, la scadenza di contratto e l'età. In base a questi parametri è normale che il valore di Allan si sia dimezzato, anzi è quasi un miracolo venderlo a quasi 30mln. Sono soldi quasi trovati a terra, altro che svendere.

Il problema è a monte, andava o non andava venduto l'anno scorso al prezzo che aveva offerto il Psg? Ricordiamoci che in quel momento il Napoli era reduce da una grande e sfortunatissima Champions, dove il brasiliano aveva dominato a Parigi insieme ad Hamsik contro Rabiot e Verratti. In quel periodo era un pilastro, Ancelotti non voleva privarsene e vista l'imminente partenza dello slovacco a fine gennaio, il centrocampo non poteva essere smantellato. Sarebbe stata una follia. Questo deve essere d'insegnamento, quando un calciatore vuole andare via non puoi trattenerlo. Fai la fine di Allan e Koulibaly, due giocatori scomparsi per rendimento".