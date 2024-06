Chiariello su Di Lorenzo: "Spalletti uomo vero, non lo abbandonerà dopo la Spagna"

Nel corso dell'editoriale su Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della situazione di Di Lorenzo: "Ci aggrappiamo come salvatore a Fagioli, che ha fatto intravedere qualcosa in poche apparizioni. Ma ci rendiamo conto? Se guardiamo quelli lasciati a casa da Francia e Inghilterra viene fuori un'altra nazionale che può vincere gli Europei.

Noi ora facciamo entrare Darmian, Cristante, Cambiaso, forse pure Fagioli? E ce la prendiamo con Di Lorenzo, ora dicono improponibile, 'accompagnatelo a Torino', ma Spalletti è uomo, al di là dell'allenatore e delle scelte, e non abbandona i suoi pretoriani e non farà chiudere la carriera a Di Lorenzo in nazionale con quella bambola presa da Nico Williams e gli chiederà di nuovo di essere al suo fianco e affonderanno insieme oppure si risolleveranno insieme. Spalletti da questo punto di vista è uomo vero".