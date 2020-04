Chiariello su Koulibaly: "A mio giudizio la favola napoletana è agli sgoccioli..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “A Napoli tiene banco in questi giorni una ricorrenza, il 19 aprile che ha visto la magica partita di Bologna che sancì il secondo scudetto del Napoli e la seggiata di Koulibaly al '90. Quale emozione è stata più grande? Koulibaly ha twittato di un grande amore e grande emozione per quel gol. Ricordi agrodolci, belli, amari se pensiamo all'epilogo dell'anno di Sarri. E' da lì che si riparte per capire se Koulibaly vuole rimanere, ma a mio giudizio la favola napoletana è agli sgoccioli".