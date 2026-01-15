Chiariello su Lucca: "Mortificato al 90' e fischiato. Era nazionale, davvero non può fare 20'?"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato lo 0-0 del Napoli col Parma nel suo consueto editoriale: "Il calcio, purtroppo, è quel luogo dove non ci sono le certezze, per cui quello che si dice è una settimana prima o solo tre giorni prima, viene clamorosamente smentito tre giorni dopo. Siamo usciti nel commento dopo San Siro, questa sera abbiamo certezza che il Napoli sarà competitivo per lo scudetto fino alla fine, perché a San Siro ha dimostrato di essere una grande squadra. Ha giocato perfino meglio dell’Inter. Meritava oltre che il pareggio e tutte le consacrazioni del caso a un Napoli che non aveva fatto uccidere il campionato. Passano pochi giorni, questa giovanissimo allenatore del Parma dice: ‘Vabbè, andiamo a Napoli, le prendiamo, ma noi dobbiamo pensare al Genoa che quella è la nostra partita’. E tira fuori Pellegrino, l’unico che segna in questa squadra che è la squadra con il secondo attacco più debole del campionato, quello che ha fatto meno gol. Pellegrini è quello che ha fatto il 50% dei gol, non gioca. Il miglior giocatore del Parma, Bernabé, non gioca. Il portiere che aveva preso il posto da titolare, non gioca. Esordisce un ragazzo di 23 anni che viene dalla Serie C con 97 partite di Serie C, mai vista la Serie A. Lo fai esordire addirittura contro i campioni d’Italia. Pare una trovata pazzesca, sto Rinaldi si comporta bene. Ma non basta. Del Prato e Valeri, due veterani, non giocano, ne cambi altri due. Cioè si è presentato con una squadra in zeppa di riserve, ha giocato con Cutrone e Ondrejka lì davanti. Però giustamente si è messo dietro la linea del pallone e ha detto: ‘Venite a fare gol’. E il Napoli non è capace di attaccare una squadra schierata in difesa. Perché lo stesso Zanetti aveva detto: ‘La partita importante è quella con la Lazio. Giovane non lo faccio giocare, Mosquera non lo faccio giocare. Metto dentro cinque riserve’. E il Verona si è preso il punto al Maradona. Stasera il Parma si è preso il punto al Maradona.

E se vogliamo dire che il Napoli meritava di vincere, diciamo una mezza verità, perché ha giocato solo il Napoli. Giocato si fa per dire, ha attaccato solo il Napoli, 70% di possesso palla. Vorrei ricordare a Iannicelli che il possesso palla 70% non genera un rigore a favore come una volta si diceva: tre calci angolo un rigore. No, il possesso palla non serve a niente. Quando è sterile, quando è inutile, quando per far arrivare la palla da destra a sinistra ci si impiega 7 minuti. Quando ti do la palla io a te, tu a me, tecchetè e dammete, la palla rimane sempre lì e non si muove da lì. Per gli altri si prendono il caffè e ti aspettano. Il Napoli quante palle gol ha avuto questa sera? Pochissime. Nel primo tempo ne ha prodotte un paio e il portiere è stato bravo. Ha avuto un gol annullato, perché anche lì ci sono le regole.

Ora vi starà anche male che il gol di McTominay sia stato annullato, però voi dovete ragionare. Se c’è una certezza è il guardialinee semiautomatico. Ma attenzione, non vi fate trarre in inganno dalla parola semiautomatico, perché il guardialinee è automatico al 100%. Semi si dice così per un solo motivo, perché lascia la libertà all’arbitro individuato il fuorigioco geografico, cioè quello fisico nel campo, di stabilire se quel fuorigioco è attivo o è passivo. Ecco dove sta il semiautomatismo, perché rimane la decisione dell’arbitro di campo sulla decisione del fuorigioco attivo passivo. Pensate a Milan-Pisa, per esempio, con tutte le polemiche del caso. Nel caso di Mazzocchi il braccio non conta, la mano non conta, perché non rientrano nelle regole del fuorigioco, ma hanno individuato che anche per 1 cm fosse oltre il difensore avversario. Dura lex sed lex. Un cm, l’abbiamo detto mille volte, è una regola precisa? C’è una macchina precisa. Non vi inventate: ‘Ma hanno sbagliato a scegliere il frame’. Non è così che funziona. È una macchina che funziona precisa al 100%. È inutile che mi dite: ‘Ma allora se è così precisa perché ci ha messo tutto questo tempo?’. Perché a volte nel tracciare le righe e controllare bene c’è talmente poca distanza tra l’uno e l’altro che per decidere devono valutare con molta attenzione. Questo è uno di quei casi di fuorigioco millimetrici. C’è perché è un fatto da macchina. Non è una decisione degli uomini. E la macchina non sbaglia, fidatevi. Questa è stata la scelta e non è di oggi. Abbiamo sempre detto che va difesa. Oggi non possiamo contraddirci. Mazzocchi è 1 cm in fuorigioco? E’ 1 cm in fuorigioco. Ma poi voglio dire se ci dobbiamo appellare al gol annullato al Napoli al decimo di gioco o giù di lì, per stabilire che il Napoli non è capace di battere questo Parma imbottito di riserve con un gioco lento, involuto.

Dove oggi sono uscite fuori tre verità. La prima è che se una parte del mercato estivo gioco forza fatto all’ultimo momento per l’infortunio di Lukaku è stato straordinario, perché andare a prendere Hojlund in 10 giorni, è stata una cosa eccezionale senza discussione di sorta. Ma il Napoli ha investito 31 milioni su Beukema e 60 milioni più bonus su Lang e Lucca, i due bocciati di oggi, bocciatissimi. Lang fa la farfallina in campo, farfalleggia. Dove incide? Zero! E Lucca non è buono per entrare manco a 20 minuti dalla fine, ma fallo entrare al 90’ non è un modo anche per offenderlo sto ragazzo? Che poi si è preso i fischi del pubblico perché ha tentato una rovesciata acrobatica. Ma davvero a 20 minuti alla fine con la squadra che buttava solo cross alla rinfusa non poteva entrare il secondo centravanti? Lo si sta mortificando oltre misura, perché se non è utile a questo Napoli lo si desse via. Ma fallo entrare al 90’ che senso ha? Devi battere il Parma, devi sbloccare la partita, c’hai l’ariete, stai buttando solo cross al centro area, ma perché non lo usi? C’è qualcosa che mi sfugge, c’è qualcosa che va oltre, evidentemente. Perché non si spiega questo ostracismo a un giocatore che l’anno scorso ha fatto 14 gol in stagione ed era perfino entrato in odore di nazionale. Oggi è un giocatore considerato un bidone da tutta la popolazione napoletana, senza avere nessuna possibilità di dimostrare alcunché. Ci ha messo di suo ovviamente fino a oggi, ma oggi non era utile Lucca? Fare giocare Neres, che è dovuto uscire perché non gliela faceva, non è stato un azzardo? Quando poi abbiamo visto quel Vergara, quanto è argento vivo e che è stato il migliore insieme a Spinazzola quando è entrato a fare qualcosa, a proporre qualcosa.

Il Napoli oggi si è scucito lo scudetto dalla maglia, ce lo diciamo chiaramente. Un pezzo, un lembo ulteriore dopo il Verona, perché ha perso quattro punti che fanno volare l’Inter, ma soprattutto avvicina Juve e Roma a meno uno. E il Milan deve andare a Como, ma se anche perdesse rimane a pari punti col Napoli. Ma ora la lotta Champions si apre e il Napoli non ha nessuna certezza di entrarvi. Cioè questa sera noi cambiamo ottica dallo scudetto, ci dobbiamo guardare indietro, perché non battiamo le riserve del Parma, ma per colpa nostra. Il Parma ha fatto la sua onestissima partita, era già pronto alla mattanza, era già pronto a pensare al Genoa. Le scelte di questa erano chiarissime. Andiamo lì, quel che viene viene, ci chiudiamo in difesa. Io intanto faccio risparmiare 7-8 titolari, più di questo che ci doveva regalare? Questa e allora è tutta colpa nostra. Perché il Napoli è una grande squadra, quando deve affrontare grandi squadre o quando deve giocarsi la partita della vita.

Ma la partita della vita è anche col Verona, anche col Parma, perché sono sempre tre punti. E noi questa sera, io sono inca**ato marcio, perché io stasera, a distanza di 2 giorni devo rivedere totalmente la mia posizione di essere orgoglioso di una squadra che restava competitiva per il titolo. E stasera mi vedo lo scudetto sfilare dalla maglia, perché non battiamo le riserve del Parma con una manovra lenta, involuta e con dei giocatori che totalmente inutili o inutilizzati. E allora questa sera sinceramente e non ce l’ho con Conte ovviamente, ma è una è un discorso generale. Mercato a saldo zero è un’altra boiata che hanno fatto al Napoli, che la società migliore d’Italia da un punto di vista economico finanziario. Però a questo punto dobbiamo cambiare anche l’idea che andava bene così. Chi se ne frega del mercato di gennaio! Questo Lang all’ennesima prova d’appello non serve. Questo Lucca mortificato per entrare al 90’ non serve. E allora a questo punto Manna si dia da fare, si inventi qualcosa, perché qui non è a rischio lo scudetto, perché ripetere lo scudetto era un’impresa improba ed era anche un’impresa storica, perché non c’è mai riuscito nessuno. Quindi se non lo si vince non succede niente di grave, ma se non si entra in Champions no. E stasera il problema ce lo dobbiamo porre”.