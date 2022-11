Chiariello su Ronaldo: "Senza squadra a 37 anni, è all’ultimo giro di boa”

"E poi Leo Messi colui che ha il peso del confronto con Maradona, tutta la squadra non gira e lui non sa prenderla per mano".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale l'addio allo United di Cristiano Ronaldo e gli altri temi legati al Mondiale in Qatar: "Stardust, polvere di stelle è un famoso film del passato. Possiamo già parlare di polvere di stelle per questo Mondiale qatariota? Sono subito cadute fragorosamente al primo turno alcune delle stelle più fulgide del panorama nazionale calcistico degli ultimi 10-15 anni. Il Pallone d’Oro dell’anno della pandemia sarebbe dovuto andare a Lewandowski, ma non è stato assegnato, dopodiché l’ha vinto Benzema che non ha partecipato al Mondiale vinto nel 2018 con la Francia per noti motivi giudiziari personali. Cristiano Ronaldo, intanto, è stato licenziato dal Manchester United e attualmente è senza squadra a 37 anni, all’ultimo giro di boa, forse ultimissimo, sarà in grado di essere protagonista ai Mondiali? I dubbi sono tanti. Di certo, Lewandowski alla prima fallisce il rigore che può essere fondamentale per la qualificazione.