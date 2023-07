Chiariello sul calendario: "Ha già dato un più e un meno: Napoli e Milan"

"Ci saranno mesi caldissimi in cui il Napoli dovrà dimostrare che sono gli altri a guardarci la targa".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Il calendario dice delle cose importanti. La prima è che c’è una squadra, nell’annovero delle pretendenti al titolo, che ha un problema serio: il Milan. Tutti sappiamo che il Milan ha deciso di intraprendere un modello gestionale diverso, rifacendo il centrocampo con Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders e Musah. Sarri, intervistato da Sport Italia, ha detto di aver avuto Loftus-Cheek nel suo momento migliore, che è un giocatore straordinario, se sta bene. C’è una domanda: Pioli, che non gode della mia stima come allenatore, saprà assemblare tutti e subito da reparto? Arriveranno tutti in tempo? Tra il 19 e 20 agosto, si riparte e nelle 10 partite iniziali, il Milan ha 5 scontri diretti.

Il Napoli, invece, che perde solo Kim e si apre un punto interrogativo su Osimhen – legato dalla vicenda Mbappé – ha bisogno di adeguarsi e di trovarsi con un nuovo allenatore. Il calendario del Napoli consente sicuramente di arrivare alla 10^ giornata in condizioni di classifica prioritarie. La Lazio ha un inizio difficilissimo, ha Juve e Napoli subito; l’Inter deve riassemblare la squadra, il derby alla 4^, ma i tempi giusti per poter carburare. Ci saranno mesi caldissimi in cui il Napoli dovrà dimostrare che sono gli altri a guardarci la targa. Questo calendario ha dato già un più e un meno: Napoli e Milan".