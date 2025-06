Chiariello sul comunicato: "Napoli costretto dai media del nord. Sapete cosa raccontano?"

Nel corso della trasmissione ‘Buongiorno Napoli, un caffè con Chiariello’ il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "C'è solo un club che ha soldi, che vince, che ha i conti in ordine, ma ormai sui media c'è una denapoletanizzazione. Il Napoli è costretto a fare un comunicato, addirittura interpretato come una lita interna che non sta né in cielo né in terra, ma in realtà è una risposta a chi racconta del 'mercato di Conte' come se esistesse solo l'allenatore. I media che usano la denapoletanizzazione usano l'uomo dei miracoli ed il resto non conta, ma invece c'è un club!

Si sono sedute tutte le parti, unitariamente lavorano a tutti gli obiettivi comuni, c'è unità d'intenti totale, come stesso Conte ha dichiarato dopo il chiarimento. Si va uniti verso un rafforzamento, ma si racconta di Manna che va da sé, Conte che ha i cordoni della borsa, ADL che tratta per fatti suoi tipo Lookman, balla! A Napoli c'è un club unico in Italia, unito, organizzato e con ruoli chiari, liquidità e idee. Il Napoli ruba la scena alle squadre che sono bacino d'utenza per Gazzetta, Sky, Telelombardia, siamo un fastidio da rimuovere! Ma non è possibile. L'ultimo colpo di ADL passato sotto silenzio, da quando in commssione senato sui ricatti dei procuratori e parlò di portare i contratti da 5 a 8 anni ed Abodi ha accettato e nel decreto c'è la norma!".