Calamai sicuro: "Lucca e Ndoye con Conte possono fare il definitivo salto di qualità"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, la firma del giornalismo sportivo Luca Calamai ha parlato del mondiale per club: "Tudor fa sul serio.

La sua Juve travolge il Wydad e avanza nel mondiale per club. Il torneo è strano. Con valori confusi. Ma il tecnico croato sta riportando il senso di juventinità. Un mondo che lui conosce bene. Non solo. Tudor ha ritrovato anche il vero Yildiz. Decisivo con due gol e mezzo nell’ultima sfida. Stiamo parlando di un talento speciale che Thiago Motta aveva mandato in confusione".

Calamai scrive anche del mercato azzurro: "Chiudo con il Napoli. Sono curioso di vedere se arriveranno alla corte di Conte due giocatori in grande crescita quali Lucca e Ndoye. Con Antonio possono compiere l’ultimo salto di qualità. Diventando due pedine fondamentali per il Napoli che cerca un altro scudetto e che vuole essere protagonista anche in Champions".