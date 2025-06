Colantuono consiglia Lookman: "Chi arriva dall'Atalanta ha questo vantaggio"

è intervenuto Stefano Colantuono, ex allenatore di Atalanta e Salernitana.

Dando uno sguardo alla sua lunghissima carriera, partirei dall’Atalanta. Le chiedo: Lookman può essere il calciatore ideale per il Napoli?

“Eh guarda, il Napoli, adesso che si muove, lo fa sempre su giocatori estremamente importanti, e Lookman è uno di questi. Quindi sì, potrebbe essere un giocatore che può fare al caso loro. Però sai, queste sono ancora le prime schermaglie di mercato, chiamiamole così. Il Napoli è già una squadra forte, e quindi per rinforzarla bisogna andare su profili molto specifici. Devono essere giocatori con determinate caratteristiche, perché io conosco molto bene come lavora Conte durante la settimana, so cosa fa. E se non sei già un giocatore atleticamente importante, con forza, muscolarità, oltre ovviamente alla qualità tecnica, rischi di fare fatica. Il lavoro settimanale del Napoli è molto particolare. I giocatori che stanno seguendo sono tutti molto forti. Ti dico un’altra cosa: chi viene dall’Atalanta è sempre un profilo affidabile, sotto il punto di vista fisico. Il metodo di lavoro che c’è lì è molto importante e simile a quello di Conte, quindi chi esce da quell’ambiente è già pronto sotto tanti punti di vista. Spesso ci si concentra solo sull’aspetto tecnico, ma c’è molto di più. Chi gioca in Serie A, tecnicamente, ha già un certo valore. Ma poi bisogna analizzare altre cose: il lavoro settimanale, l’impegno, la capacità di reggere i carichi e il ritmo. Sono tutte cose che vanno incastrate. Ecco perché si cercano giocatori forti, ma soprattutto affidabili, completi sotto ogni aspetto.”

Restando sul discorso calciomercato, mi sposto sull’Udinese. Le chiedo: i 30 milioni richiesti per Lorenzo Lucca sono una cifra congrua?

“Guarda, ormai i valori di mercato non li fa più nessuno in maniera oggettiva. Il valore intrinseco di un giocatore è difficile da stabilire, è il mercato stesso che lo determina. Oggi, quando chiedi un calciatore che ha fatto bene, che ha personalità, che ha dimostrato qualcosa in campionati importanti, ti chiedono queste cifre. È la normalità. Quindi, alla luce di com’è impostato oggi il mercato e delle cifre che girano, penso che quei 30 milioni possano anche essere spesi per lui. Poi non so con quale formula – ce ne sono tante – ma credo che la cifra in sé sia coerente.”