Chiariello sulla cessione di Chiriches: "Deve liberare un altro posto per uno straniero last minute?"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato attraverso Twitter, commentando la possibile cessione di Chiriches e ponendo un quesito: "Se è vero che il Napoli intende cedere Chiriches, non vi viene un sospetto? Che deve liberare un altro posto di straniero in rosa perché gli arrivi stranieri last minute sono 2, non solo Llorente per Ounas ma anche un altro... A meno che non rimanga Ounas (cosa poco probabile...)".

