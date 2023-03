Chiariello: "Tempi duri per la Juve, attenzione agli sviluppi: c'è da stabilire la data scudetto"

"Tutti ragionamenti probabilmente inutili perché Spalletti vuole ragionare una partita alla volta, guardando al momento con il massimo risultato".

Come si comporterà, a questo punto, Spalletti nella partita di domenica? In questo caso dovrebbe porsi il problema: faccio turnover, non faccio turnover? Mischio le carte, non mischio le carte? Tutti ragionamenti probabilmente inutili perché Spalletti vuole ragionare una partita alla volta, guardando al momento con il massimo risultato. Nei turni successivi, con Lecce e Verona, credo proprio che Spalletti ricorrerà al turnover, che scaldino i motori tutti per questo mese d’Aprile molto impegnativo. C’è sempre un punto interrogativo sul festeggiamento: penso che, per la Juve, i tempi duri debbano ancora arrivare, entro domani sarà presentato l’atto d’accusa della procura Federale per 2 processi diversi. Attenzione a questi sviluppi, anche perché hanno un addentellato col Napoli per stabilire la data scudetto. Il Napoli ha le fondamenta vere per aprire un ciclo, ho l’impressione che De Laurentiis e Spalletti stiano già lavorando non allo scudetto dopo 33 anni, ma ad un ciclo nuovo senza Maradona".