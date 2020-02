Chiariello: "Tifosotti voi che chiamate ADL 'pappone', il calcio è un'altra cosa"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Popolo tifoso napoletano, è il momento di un po' di autocritica. Accuso voi tifosotti, vi rendete conto che innegiate l'Atalanta? Oggi state tutti inveendo contro Koulibaly, fino a ieri salvatore della patria, anche da infortunato doveva scendere in campo. Se De Laurentiis avesse venduto Allan e Koulibaly l'estate scorsa, oggi cosa dovremmo dire? Ex post si fanno le analisi e si vedono i risultati: i due sono inesistenti questa stagione. I giocatori quando sono contro voglia meglio monetizzarli, ma poi diventa pappone. Atletico Madrid e Borussia Dortmund, sono modelli, ma nei top club si arriva per non andare via, ma per scrivere la storia. Noi non siamo l'Atalanta o l'Udinese, smettetela di chiamarlo pappone, fate le persone serie e cercate di capire che il calcio è un'altra cosa".