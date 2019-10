Chiariello: "Torino è la prova del nove per il Napoli, ora serve compattezza!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Oggi mi rifaccio ad antichi concetti filosofici. Non sono mai stato uno che persegue lo scetticismo, ma c'è un sistema mentale che deve attivarsi: l'epochè. Io invoco tutti che coloro che ci ascoltano alla sospensione del giudizio. Torino è la prova del 9 per il Napoli che deve rientrare nella corsa. Il Napoli che non vince o perde, abbandona con ogni probabilità la lotta scudetto, salvo miracoli e sarà messa alla gogna mediatica. Scoppia il caso Insigne, Milik è sotto i riflettori. Ora serve che siano tutti compatti, a Torino si capirà se ci siamo illusi su un grande Napoli o questo è effettivamente un Napoli che può ambire allo scudetto".