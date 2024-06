Chiariello: "Umiliati! Spalletti ne valeva la pena lasciare Napoli per queste figure?"

Nel corso di Radio Napoli Centrale è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello col suo editoriale sulla nazionale italiana

: "L'Italia ha subito una lezione clamorosa dalla Spagna. Ci sono state altre partite negative dell'Italia, ma non con una nazionale consegnata così all'avversario. Una sensazione di impotenza così forte come quella che ho sentito sulla pelle contro la Spagna, io non l'ho mai provata. Se al posto di Spalletti, che per noi napoletani è degno di una statua alla stazione al posto di Garibaldi, ci fosse stato Ventura o Donadoni li avremmo massacrati.

Una domanda per Spalletti ce l'avrei: ma ne valeva la pena lasciare un Napoli vincente per prendere un progetto di nazionale che ti porta a fare queste figure? Ne valeva le pena? Ai posteri l'ardua sentenza. Mazzarri scrisse un libro 'Il meglio deve ancora venire' quando lasciò Napoli per passare all'Inter, parlando quasi come un pari livello di Guardiola... Questo 1-0 è uno dei più bugiardi che della storia. Donnarumma ci ha tolto gli schiaffi, siamo stati umiliati lo stesso, ma immaginate un 4-0 o 5-0 che danni avrebbe prodotto? Le ha parate tutte, gli spagnoli alla fine non hanno segnato. Abbiamo visto il livello del nostro calcio".