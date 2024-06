Chiariello: "Vi sentite bene solo se criticate ADL, dovreste solo ringraziarlo!"

Umberto Chiariello: "A Napoli non c'è l'El Dorado, eppure vi sentite bene a criticare solo De Laurentiis".





A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Danilo Truppa mi suggerisce un ragionamento. Negli ultimi 10 anni in Serie A, la Juventus ha avuto 8 anni Allegri, un anno Sarri, un anno Pirlo e ora prenderà Thiago Motta; il Milan ha avuto Inzaghi un anno, Mihajlović un anno, Montella due anni, Gattuso un anno, Gianpaolo un anno, Pioli quattro anni e prende Fonseca; l’Inter ha avuto un anno Mazzarri, un anno Mancini, un anno De Boer e poi Pioli, due anni Spalletti, due anni Conte, tre anni Inzaghi che proseguirà; il Napoli ha avuto Benitez due anni, Sarri tre anni, Ancelotti un anno e mezzo, Gattuso un anno e mezzo, Spalletti due anni, Garcia, Mazzarri e Calzona in un unico anno.

Se il Milan cambia 6 allenatori, l’Inter 7 e il Napoli 6 (+2), mi dite perché De Laurentiis deve passare per mangia allenatori? La favola che col Napoli non vuole allenare nessuno non esiste: cinque dei migliori allenatori del mondo in circolazione, hanno lavorato a Napoli. ‘Nessuno vuole venire a Napoli’, ma Gasperini ha pensato di andare via da Bergamo, Pioli era pronto a venire, Italiano era pronto a venire. Cosa mi viene da pensare? Come al solito, a Napoli, parlate per riempire la bocca solo perché vi piace attaccare questo presidente. È diventato uno sport? Cos’è? Vi fa bene alla salute? Sfogate le vostre repressioni sull’unica cosa che funziona in questa città? Non ditemi che siete soddisfatti della sanità, della scuola, delle poste, dei trasporti, dei parcheggi, dei servizi pubblici, di tutto quello che vi circonda. Siete così contenti? Io questo El Dorado di vivibilità non lo vedo, non mi sembra che Napoli sia quest’eccellenza. Voi vi sentite bene solo se criticate De Laurentiis, dovreste solo ringraziarlo, ma se non ci fosse, lo inventereste?".